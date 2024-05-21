الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات فى
أسعار العملات فى البنوك المصرية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية. 

ويعني قرار مرونة سعر الصرف، تحرير سعر الصرف، وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من "الدولرة"، والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية. 

ارتفاع سعر الدولار

وشهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفا بقيمة قرش واحد للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي؛ ليسجل 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.58 جنيه للشراء، و46.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنوك 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 2 - 7 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.57 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 50.57 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولي استقرارا 50.57 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع. 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 50.60 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 2 - 3 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي، سجل الاسترليني 59.17 جنيه للشراء، و59.40 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل الإسترليني 59.17 جنيه للشراء، و59.40 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.17 جنيه للشراء، و59.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل الجنيه الأسترليني 59.14 جنيه للشراء، و59.28 جنيه للبيع.

عربيا، سجل الريال السعودى في البنك الأهلي 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 12.70 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 151.17 جنيه للشراء، و152.23 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

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