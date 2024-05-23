حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 34 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن 15 بندقية آلية و21 بندقية خرطوش و23 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 34 متهمًا لـ27 منهم معلومات جنائية وضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1.150 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري الشابو، الهيروين و80 قرص مخدر بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 267 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، ضبط 5 أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية و4 فرد محلي وعدد من الطلقات وخزينة تنفيذ 745 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط قضيتي إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهما 13.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و30 كيلو جرام لمخدر البانجو 4 أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.