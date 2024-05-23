الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 637 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أعلنت مديرية تموين دمياط تحرير 637 محضرًا للمخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

وأوضح البيان الصادر عن المديرية، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الفترة قد بلغت 637 محضرًا، جاء من بينهم 124 محضرًا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.
 

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، وكذلك عدم الإعلان عن البضاعة المخزن بإجمالى 513 محضرًا.
 

وفي إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالى 48 عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .
 

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بدمياط ؛ للمرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات بمنطقة السوق العمومي لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.
 

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية، بالإضافة لإعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص، والتنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين.

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