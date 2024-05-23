الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المساحة الآمنة.. دعم نفسي للوافدات السوريات في دمياط

دمياط
دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن تنفيذ مبادرة المساحة الآمنة  وتستهدف الدعم النفسي للوافدات السوريات بمدينة دمياط الجديدة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، في تصريحات له، أنه نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب  بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب، فعاليات جلسة الدعم النفسي للوافدات السوريات بالمساحة الآمنة بمركز شباب مدينة مدينة دمياط الجديدة. 

تهدف الفاعلية لخلق مساحات مفتوحة للتمكين الذاتي، تتعلق المساحة الآمنة والداعمة  مثل الاحترام والثقة. المساحة الآمنة والداعمة هي بيئة يمكن للمشاركين فيها التعبير عن أفكارهم وأسئلتهم ومخاوفهم بشكل مريح، حيث يتم احترام الجميع والاستماع إليهم ضمن هذه البيئة، ويتعلمون بشكل أفضل في مكان يمكنهم فيه المشاركة بشكل كامل خالٍ من العنف بأي شكل من الأشكال والأذى والمخاطر والتحيز والتمييز ومحاولة دمجهم في المجتمع المصري.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واادكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

 كما نظم مركز شباب الناصرية بإدارة شباب فارسكور نشاط رياضي  ضمن خطه نشاط مركز شباب الناصريه لشهر مايو  2024، حيث فاز فريق الابطال بركلات الجزاء 2-0.

وجرى عمل مسابقة  شد الحبل بين فريقين فريق الملوك وفريق الزهور وقد فاز فريق الملوك  ومسابقة  للجري ومسابقة للكاراتيه وتم تسليم الجوائز علي الفائزين.

يهدف النشاط إلى ممارسة الرياضة ومد الجسم بالطاقة، وزياده قدرة الجسم على التحمل عن طريق تقوية عضلة القلب وبالتالي زيادة قدرتها على أداء وظيفتها، كما تعمل هذه التمارين على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض وذلك لتشجيع الأبطال علي الوصول للهدف في حصد البطولات.

دمياط - مديريات الشباب والرياضة الشباب والرياضة أحداث دمياط وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة

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