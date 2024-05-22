الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاستقبال الصيف.. استعدادات مكثفة فى شواطئ دمياط الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، جولاته الميدانية للوقوف على آخر المستجدات في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الشاطئ استعدادا لاستقبال موسم الصيف، وذلك في إطار المتابعة الدورية واليومية المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز على مديري الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز بالتنسيق الدائم والاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني المعد والمحدد لإنهاء الأعمال في مواعيدها المقررة ليصبح الشاطئ جاهز لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف، وتحقيق خطة التنمية المطلوبة بمدينة دمياط الجديدة.

رافق رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس طارق المطري المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

ووجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذا الاستعداد المبكر لاستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راقٍ يليق بهم.

دمياط بمدينة دمياط الجديدة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة أحداث دمياط الجديدة فصل الصيف

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