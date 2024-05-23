صاحبة فيديو التهوية على الطالبات: عاطفتى كأم دفعتنى لهذا الفعل

قالت أماني المنجوجي، معلمة اللغة العربية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة بمحافظة كفرالشيخ، وصاحبة فيديو التهوية على الطالبات أثناء أداء الامتحان، إنها تفاجأت برد الفعل على الفيديو المنتشر لها من داخل الفصل، وأنها لم تكن تتوقع أن يحدث ذلك مطلقًا.

معلمة فوه: زوجى قالّى أنا فخور بيكى

وأضافت أنه بعد نشر الفيديو وتحوله إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي قال لها زوجها: "إنتي شهرتينا وبقيتي ترند، وأنا فخور بيكي"، وكتب منشورا يشكرها على عاطفتها على صفحته على "فيسبوك".

وأوضحت المعلمة أن الطالبات اللاتي كنّ معها في اللجنة فوجئن أيضًا برد الفعل على ذلك الفيديو، وأن ما قامت به كان شيئًا تلقائيًا للغاية، وذلك لشعورها كأم وكمعلمة بمعاناة الطالبات في هذا الطقس الحار وهن داخل اللجان يؤدين امتحاناتهن، مؤكدة أن الكاميرا التي صورتها هي كاميرا مراقبة الفصل التي قامت الوزارة بتركيبها من أجل مراقبة الفصول.

وقد احتفى مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمعلمة عقب رصد كاميرات المراقبة، الموجودة داخل إحدى لجان امتحانات النقل لطلاب المرحلة الثانوية، تهوية معلمة على الطالبات داخل اللجنة، باستخدام ورقة من الكرتون المقوى، إذ لاقى تصرف المعلمة أماني المنجوجي، خلال أداء عملها بمراقبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، استحسان مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.