مزادات فنادق ومقاهي بمصيف بلطيم في كفر الشيخ.. التفاصيل الكاملة

أعلنت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقامة مزادات علنيه عدة على قطع أراضي من أجل استغلالها لإقامة مقاهي عليها ومحال تجارية لخدمة رواد المصيف، وأيضا مزاد علني لتأجير فندق "دهب" أحد أشهر الفنادق بالمصيف.

ويرصد "الدستور" تفاصيل تلك المزادات العلنية من حيث المواعيد والموقع الجغرافي.

مزاد علني لإقامة عدد من الكافتيريات

بداية، فقد أعلنت مدينة مصيف بلطيم عن إجراء مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 26-6-2024 بقاعة المجلس الشعبي المحلي سابقا بجوار هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الدولة بمدينة كفرالشيخ الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك لتأجير عدد 7 قطع أراضي فضاء لإقامة وتشغيل كافتيريات عليها بمناطق النرجس والزهراء والأمل والفيروز لمدة عشر سنوات، وشراء كراسات الشروط من مجلس مدينة مصيف بلطيم.

مزاد علني لتأجير فندق دهب

كما أعلنت مدينة مصيف بلطيم عن إجراء مزاد علني يوم الإثنين الموافق 24-6-2024 بمقر مجلس مدينة مصيف بلطيم لتأجير فندق دهب بمنطقة الزهراء وذلك لمدة عشر سنوات.

كما أعلنت مدينة مصيف بلطيم عن إجراء مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024 بمقر مجلس مدينة مصيف بلطيم لتأجير 8 قطع أراضي فضاء بمنطقة السلام لمدة عشر سنوات لإقامة وتشغيل محلات عليها.

مزاد علني لإقامة دورات مياه

وأخيرا فقد أعلنت مدينة مصيف بلطيم عن إجراء مزاد علني يوم الإثنين 24-6-2024 بمقر مجلس مدينة مصيف بلطيم لتأجير 2 قطعتي أرض فضاء بمنطقتي الزهراء والسلام لإقامة وتشغيل دورات مياه عليها لمدة عشر سنوات.

ويستعد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال ملايين الزائرين من مختلف المحافظات للاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو بشكل كبير والموجات الحارة المتتالية.