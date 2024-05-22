الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم كفر الشيخ: سنكرم معلمة "فوه" والفصل يوجد به مروحة ولكننا نشكرها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تابع الفيديو المنتشر عن قيام المعلمة أماني المنجوبي، المعلمة بمدرسة فوة الثانوية المشتركة، بالتهوية على الطالبات بورقة "كرتون" أثناء أداء امتحان مادة الجبر وحساب المثلثات بالصف الثاني الثانوي، لافتا إلى أن الفيديو قد أثار إعجابه وتواصل مع المعلمة وشكرها على هذه اللفتة العفوية الرائعة في حق الطالبات.

تكريم المعلمة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفصل الظاهر في الفيديو يوجد به مروحة ولكن لشدة حرارة الجو قامت المعلمة بالتهوية على التلاميذ، لافتا إلى أنه قد تواصل مع المعلمة وسيقوم بتكريمها بديوان عام مديرية التربية والتعليم كتعبير عن الشكر للفتة الإنسانية التي قامت بها.

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لا شكاوى مع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ

وقد احتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمعلمة عقب رصد كاميرات المراقبة، الموجودة داخل إحدى لجان امتحانات النقل لطلاب المرحلة الثانوية، تهوية معلمة على الطالبات داخل اللجنة، باستخدام ورقة من الكرتون المقوى، إذ لاقى تصرف المعلمة أماني المنجوجي خلال أداء عملها بمراقبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال رابع امتحانات الشهادة الإعدادية، وآخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي، من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

وأضاف عبدالله، أن 61 ألفا و481 طالبا وطالبة، أدوا رابع امتحانات الشهادة الإعدادية بـ343 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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