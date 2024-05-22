الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مدرسة "فوه الثانوية" يكشف مفاجأة حول تكريم المعلمة "أمانى المنجوجى"

المعلمة
المعلمة

قال إسلام أبو العز، مدير مدرسة فوه الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، إنه يفتخر بوجود المعلمة "أماني المنجوجي" معلمة اللغة العربية في مدرسته كعضو في هيئة التدريس كونها نموذجا يحتذى به من النماذج المخلصة الموجودة بالمدرسة، لافتا إلى أن الفيديو الذي قامت صفحة المدرسة بنشره للمعلمة وهي تهوي على الطالبات أثناء أدائهن الامتحان بالصف الثاني الثانوي جاء ليؤكد كم من السمو والعلو التي تتمتع به هذه المعلمة.

وأضاف إسلام أبو العز، مدير مدرسة فوه الثانوية المشتركة، أن المعلمة أماني المنجوجي هي نموذج مشرف لدور المعلم كما يجب أن يكون مع ابنائنا الطلاب معلما مربيا أبًا وأمًا، لافتا إلى أنه بفضل هذة النماذج المشرفة تسمو وتعلو فوة الثانوية المشتركة دائما.

مدير مدرسة فوه: المعلمة أماني ترفض التكريم وبعد ضغط شديد وافقت

وكشف إسلام أبو العز، مدير المدرسة، أن المعلمة أماني المنجوجي ترفض التكريم من وكيل وزارة التربية والتعليم علي هذا الفعل التلقائي الذي قامت به، وأنها قد وافقت علي هذا التكريم بعد ضغط شديد وفي النهاية قبلت.

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تعليم كفر الشيخ: سنكرم معلمة "فوه" والفصل يوجد به مروحة ولكننا نشكرها

وقد احتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمعلمة عقب رصد كاميرات المراقبة، الموجودة داخل إحدى لجان امتحانات النقل لطلاب المرحلة الثانوية، تهوية معلمة على الطالبات داخل اللجنة، باستخدام ورقة من الكرتون المقوى، إذ لاقى تصرف المعلمة أماني المنجوجي خلال أداء عملها بمراقبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تواصل مع المعلمة وسيقوم بتكريمها بديوان عام مديرية التربية والتعليم كتعبير عن الشكر للفتة الإنسانية التي  قامت بها، لافتا إلى أن المعلمة قامت بفعل تلقائي للتخفيف عن الطالبات.

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