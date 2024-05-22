انطلاق منتدى حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية بإسطنبول

انطلق اليوم منتدى المائدة المستديرة حول دور "الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، باسطنبول بتركيا ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته في بافتتاح المنتدى، إن هذا المنتدى يهدف إلى مناقشة التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للحوكمة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرقمية، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتحسين إدارة البيانات وتمكين المشاركة المجتمعية، وكذلك التعرف على آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، والاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة الرقمية.

دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة

ويتناول المنتدى العديد من المحاور على مدار جلساته من بينها، دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات، آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي وتحسين نزاهة الحكومة، تحقيق التوازن بين الحكومة الرقمية وحماية الخصوصية وحقوق الأفراد.

يشارك بالمنتدى العديد من أصحاب التخصص والخبرات من وكلاء الوزارات، المسؤولون عن إدارات تكنولوجيـا المعلومـات والتحـول الرقمـي، موظفو خدمات القطاعات الحكومية، مديرو العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، المشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات، من مختلف أنحاء الوطن العربي.