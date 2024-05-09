الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تجدد تعيين مجلس التنفيذى لمدة عامين

اجتماعات المنظمة
اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية

استضافت القاهرة، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث عقد اجتماع المنظمة على مستوى الخبراء يوم 6 مايو، كما عقدت أعمال المجلس التنفيذي للدورة العادية رقم "117" يوم 8 مايو، وعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية رقم "58"، وقررت الجمعية التجديد للمجلس التنفيذي للمنظمة لمدة عامين بنفس تشكيله القائم، حيث تشغل فيه المملكة العربية السعودية منصب الرئيس، وجمهورية مصر العربية منصب نائب الرئيس، ويضم في عضويته دول الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الكويت، المغرب، والسودان.

اجتماعات المنظمة العربية 

كما شهدت الجمعية تسليم دولة فلسطين رئاسة الجمعية لجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، وعقب تسلمه الرئاسة، أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يمثل مصر في المنظمة، عن تنازل جمهورية مصر العربية عن رئاستها للجمعية العمومية للعام الحالي لدولة فلسطين، مؤكدًا أن تنازل مصر يعد رسالة حتى وإن كانت رمزية، على دعم مصر المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية، بجانب التأكيد على أهمية التوافق العربي والعمل العربي المشترك لتحقيق طموحات الشعوب العربية.

وأعرب الدكتور موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، عن شكر دولة فلسطين لجمهورية مصر العربية على دعمها الكبير والمستمر للقضية الفلسطينية، وهو المعهود دوما من الشقيقة الكبرى مصر.

دعم مصر لأنشطة المنظمة

وخلال الاجتماعات، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، دعم مصر لأنشطة المنظمة، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة بين الدول الأعضاء، مشيرًا في هذا الصدد إلى توسع الجهاز في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية، إلى جانب الدول الإفريقية عبر وجوده في المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل نائب الرئيس بالمنظمة.

ودعا الشيخ، المجلس التنفيذي إلى دراسة توسع المنظمة في تقديم خدماتها من الدعم الفني إلى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار دور المنظمة كبيت خبرة عربي، كما اقترح عمل المنظمة على إصدار أوراق سياسات تتناول أفضل الممارسات في العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالوظيفة العامة، مثل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والوظيفة العمومية بين الديمومة والتأقيت، والتحول الرقمي في أعمال الإدارة العامة وغيرها من الموضوعات المهمة بالنسبة للإدارة العامة العربية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة قيام الجهاز ممثلًا في مركز الإدارة العامة بإعداد برنامج لدراسة ونيل درجة الماجستير في الموارد البشرية والإدارة الاستراتيجية مخصص لموظفي الخدمة المدنية العرب، بالتعاون مع جامعة عين شمس، معربًا عن ترحيب الجهاز بالتعاون مع المنظمة أو الأشقاء العرب في تقديم هذا البرنامج.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي، وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام 2023، إلى جانب عرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام 2023، كما ناقش الاجتماع الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2025/ 2026.

اجتماع المجلس التنفيذى

ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مصر بعقد اجتماع المجلس التنفيذي في دورته العادية رقم "119" والمقرر عقده مايو 2025 بالقاهرة، إلى جانب الموافقة على اقتراحها أيضًا بعقد اجتماع الجمعية العمومية في دورتها العادية رقم "59" 2026 في بالقاهرة.

كما شهد اجتماع الجمعية عرض تجربة دولة فلسطين في إنشاء النظام الموحد للموارد البشرية "موارد"، وعرض تجربة الدولة المصرية في إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منظومة المساعدة الذكية كمت kmt، والتي أنشأها الجهاز للرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين، مع إتاحة إضافة خدمات عامة أخرى مستقبلًا، وحازت كمت على اهتمام وإعجاب الحاضرين، حيث طلبت العديد من الدول المزيد من التفاصيل عن كمت لبحث أوجه التعاون المستقبلية في هذا الشأن.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية التنمية الإدارية المجلس التنفيذي فلسطين الجمعية العمومية

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