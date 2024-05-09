الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحضور وزارى رفيع.. اختتام اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة الدورة العادية "117"، والذي عُقد خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة وذلك على اجتماعين.

الاجتماع الأول على مستوى المندوبين والخبراء، والثاني عُقد على مستوى الوزراء، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية).

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية.

 استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في الوطن العربي

رحب سعادة المدير العام للمنظمة، في كلمته، بأصحاب السمو والمعالي والسعادة، من السادة أعضاء المجلس والوفود المرافقة لهم، وتلا عليهم جدول أعمال الاجتماع.

وألقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع، كلمة رحب فيها برؤساء أجهزة الخدمة المدنية، مؤكدًا استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة، بما يسهم في تعزيز تنمية إدارية مستدامة، قادرة على تبني المبادرات وتحقيق التطلعات والآمال في سبيل جعل المنظمة رائدة دوليًّا في مجال التنمية الإدارية.

وناقش المجلس على مدار أيام اجتماعاته، عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير إنجازات المنظمة للعام 2023.

تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.

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