"العربية للتنمية الإدارية" تنظم منتدى حول دور الذكاء الاصطناعي بتطوير الحوكمة الرقمية

تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، عقد منتدى المائدة المستديرة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية، وذلك خلال الفترة من 22-24 مايو، في اسطنبول بتركيا.

مناقشة التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للحوكمة

يهدف المنتدى إلى مناقشة التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للحوكمة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرقمية، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتحسين إدارة البيانات وتمكين المشاركة المجتمعية، التعرف على آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي، مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة الرقمية.

دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة

وسيتناول المنتدى عدة محاور من بينها، دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات، آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي وتحسين نزاهة الحكومة، تحقيق التوازن بين الحكومة الرقمية وحماية الخصوصية وحقوق الأفراد.

يشارك بالمنتدى عدد من أصحاب التخصص والخبرات من وكلاء الوزارات، المسؤولون عن إدارات تكنولوجيـا المعلومـات والتحـول الرقمـي، موظفو خدمات القطاعات الحكومية، مديرو العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، المشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات.

إطلاق ف عاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، قد أطلقت، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، تحت عنوان "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، والذي يعقد خلال الفترة من 28 - 30 أبريل، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة جمهورية مصر العربية، وبرعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وجود مدونات سلوك تحكم الرياضة يمثل ضمانة أساسية لنجاحها وتعزيزها كصناعة



وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، إنه مما لا شك فيه أن وجود أنظمة وقوانين ومدونات سلوك تحكم صناعة الرياضة، يمثل ضمانة أساسية لنجاح وتعزيز هذه الصناعة من جانب، وتحقيق الرياضة لأهدافها في تنشئة جيل سليم تمتزج لديه الرياضة بالثقافة والتعليم واحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية من جانب آخر.