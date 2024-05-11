السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القومي للحوكمة يطلق الدفعة الثالثة من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لعدد 26 مشاركًا من القيادات يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة.

تعزيز قدرات ومهارات عدد من قيادات الجهاز الإداري للدولة
 

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي، يتم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات عدد من قيادات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.
 

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وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن البرنامج يتميز بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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يشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار 6 أيام، يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتم بشكل تفاعلي وعملي.

وكانت قد واصلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSO، مشاركاتها في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان "رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".

وجاءت المشاركة الثانية للدكتورة شريفة شريف بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030 كي لا يُترك أحد خلف الركب" والتي قدمتها بالتعاون مع عضو اللجنة كارلوس سانتيسو.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية التنمية المستدامة وزارة التخطيط الحوكمة المبتكرة العصر الرقمي الجهاز الإداري للدولة

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