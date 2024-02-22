"الاتصالات": نستهدف توطين الذكاء الاصطناعي في الصناعة وإنجاز العدالة والقضايا

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن الوزارة وضعت استراتيجية لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستخدامه في عدة مجالات منها تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحقيقات القضايا.

وأكد العطار، خلال ندوة IBM للذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم الخميس بالقرية الذكية، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يساعد في تحقيقات القضايا، من خلال إعطاء مجموعة من المحاور والأسئلة التي تساعد وزارة العدل في إنجاز تحقيقات القضايا، موضحًا أنه التجارب النهائية اقتربت على الانتهاء لتنفيذ هذه التطبيقات.

وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستخدامات هذه التطبيقات في تقديم الخدمات الحكومية وهناك تركيز على عمل الصناعة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تدريب العنصر البشري، موضحًا أن بيئة الذكاء الاصطناعي تعتمد على كم البيانات، مع التأكد من أنها بيانات حديثة ودقيقة، على أن تكون البيانات مناسبة لما تسعى إليه الحكومة.

وقال العطار، إن الدولة تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي، مع حماية السوق المصرية من أي أمور سلبية للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن بيئة الذكاء الاصطناعي تعتمد على كم البيانات، مع التأكد من أنها بيانات حديثة ودقيقة، على أن تكون البيانات مناسبة لما تسعى إليه الحكومة.

كان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة قد فاز بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي في عام 2023 المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية، وذلك عن فئة الجوائز الخاصة فى التواصل الحكومي الاجتماعي.

وفى كلمته خلال الحفل؛ أوضح المهندس خالد العطار الرؤية الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية، والتي تشهد تحديثا وتطويرا مستمرا لتقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى تبني الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادئ الحكومات الاجتماعية.

وتضمنت أيضًا قائمة الفائزين عن فئة أفضل شخصية في التواصل الحكومي الاجتماعي على مستوى الوطن العربي لعام 2023 كل من عبداللطيف وهبي، وزير العدل بالمغرب عن قطاع العدل، ومحمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب عن قطاع الشباب، وإيفان فائف جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين بالعراق عن قطاع الشئون الخارجية.