محمد عبد المقصود : بدء التشغيل الفعلي خزان مياه الشرب بالشروق.. يونيه المقبل

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤلى الجهاز، الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى لمتابعة المرحله النهائيه للأعمال التجهيزيه اللازمه لدخول الخزان الخدمه والقضاء على مشاكل ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة.

الخزان الاستيراتيجى حل عاجل لضعف مشكلة المياه بشرق الشروق



وقال المهندس محمد عبد المقصود إن المرحله الحاليه متمثله فى إختبار ملىء الخزان ،الذى تصل سعته إلى 5000متر مكعب ليساهم عند تشغيله فى اكتمال مشروع الإتزان الهيدروليكى الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامه وخاصه فى تحسين الضغوط بمناطق العائلى والأحياء المجاوره يتبع الاختبار الحالى مرحلة التعقيم ليبدأ التشغيل الدائم للخزان.



وأضاف "عبدالمقصود" أن الملىء سيتم فى الأوقات المناسبه ليتم إعادة ضخها فى أوقات الذروه وحسب الاحتياج بالشبكه فى فترات الطوارىء .

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق ، إلي أن الجارى تجهيزه لدخول الخدمه بالمرور على عناصره تفصيليا للإطلاع على موقف التشغيل موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال والتى تضمن بعض الإختبارات اللازمه والمتبقيه للتشغيل ومنها معالجه وتعقيم جسم الخزان ،ويأتى ذلك بهدف حل مشاكل ضعف المياه ببعض مناطق قطاع شرق المدينة.

ونوه مصطفي عبد المقصود إلى أن توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس آمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة وتوجيهات المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لمنظومة المرافق وحل الازمات تقضى بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمتابعة المستمرة من .رئيس جهاز الشروق حول التشغيل الفعلي خزان مياه الشرب الإستراتيجى بشرق المدينه لمتابعة آخر المراحل النهائيه للتشغيل.