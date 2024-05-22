الأربعاء 22 مايو 2024
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برلماني يناشد بإرجاء نقل الوحدة الصحية في خطاطبة البلد بالمنوفية إلى المستشفى المركزي

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

ناشد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إرجاء قرار نقل الوحدة الصحية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد داخل المستشفى المركزى بالخطاطبة البلد نظرًا لتضرر أهالى قرية الخطاطبة البلد من هذا القرار حيث إنه يتعارض مع خطة تطوير المستشفى مستقبلًا وتحويلها لمستشفى مركزى.

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وأوضح النائب أحمد أبو زيد، أن أهالى قرية الخطاطبة جاءوا له يتضررون من نقل الوحدة الصحية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد داخل المستشفى المركزى بالخطاطبة البلد مبررين ذلك الإجراء بأنه يؤدي إلى عدم تشغيل المستشفى المركزي بالخطاطبة البلد رغم صدور قرار بتحويلها لمستشفى مركزي منذ سنوات ويؤدى إلى استمرار الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي على وضعها الحالي والتي لا يكفي ويؤثر بالسلب على الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين، حيث إن أقرب مستشفى مركزى لقرية الخطاطبة يبعد مسافة أكثر من 35 كيلو متر والمنطقة تعانى من عدم وجود مواصلات ليلًا ويسكنها حوالى 50 ألف نسمة.

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وفى هذا السياق قال عمدة قرية الخطاطبة كمال مظال، إن إجراء النقل يقضي على حلم تشغيل المستشفى المركزي بالخطاطبة البلد تشغيل كامل، وأضاف الأستاذ خنيزى على خنيزي، أن الوحدة الصحية بقرية الخطاطبة البلد تقع داخل المبنى القديم والذى صدر له قرارا بتحويله لمستشفى مركزى نظرًا لأن الوحدة الصحية لا توفر الخدمة الطبية والعلاجية المتكاملة وكذلك عدم توفر التخصصات الطبية الحرجة والمصلات.

وقال الحاج محمود عبد الواحد، إن قرية الخطاطبة البلد تقع على الطريق الإقليمى وبها آلاف الأفدنة الزراعية ويتردد عليها عدد كبير من العمالة من القرى المجاورة، الأمر الذى يتطلب توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين نظرًا لكثرة الحوادث بهذه المنطقة.

وطالب النائب أحمد أبو زيد بتلبية مطلب أهالى قرية الخطاطبة البلد بوقف قرار نقل الوحدة الصحية لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

المستشفى المركزى الخطاطبة البلد وزير الصحة محافظ المنوفية النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

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