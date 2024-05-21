نائبة: تهالك المعديات يهدد أرواح المواطنين.. ويجب استبدالها بكباري على النيل

قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن المعديات على النيل والمنتشرة بالعديد من محافظات الجمهورية تشهد حالة من التهالك وعدم الملائمة في نقل الأفراد والممتلكات؛ الأمر الذي يترتب عليه حوادث غرق تخلف وراءها وفيات وإصابات وكان آخرها حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة.

صيانة فورية للمعديات أو استبدالها بكباري

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن أزمة المعديات المتهالكة يروح ضحيتها عشرات الأبرياء من وقت لآخر، موضحة أن مصر بها العديد من المعديات التي تقع على طول نهر النيل والتي تحتاج إلى عمليات صيانة فورية أو استبدالها بكباري.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة استبدال المعديات المتهالكة والتي تسمى بمعديات الموت بكباري حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى أن المعديات المتهالكة يروح ضحيتها عدد لا حصر له من المواطنين الأبرياء الذين يبحثون عن لقمة عيش.

حصر فوري للمعديات المتهالكة

وطالبت النائبة صبورة السيد، الحكومة بعمل حصر فوري للمعديات المتهالكة وتطويرها أو استبدالها بكباري على النيل حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي نشهدها يوما بعد الآخر.

وشهد اليوم غرق ميكروباص من فوق معدية أبوغالب بمحافظة الجيزة، حاصدا أرواح 15 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا، حيث توجه الميكروباص من قرية أبوغالب متجهًا إلى مدينة الديرب، وأثناء عبوره المعدية، حدثت مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وسائق آخر، نزل على إثرها السائق من الميكروباص دون أن يسحب فرامل اليد، ليتشاجر مع زميله، ما أدى إلى انزلاق الميكروباص وسقوطه في نهر النيل، ووفاة 15 فتاة ونجاة 11 شخصًا، منهم السائق و3 أطفال.

وأعلنت الحكومة عن تقديم تعويضات مالية لذوي ضحايا حادث معدية أبوغالب، كما تكفلت بتكاليف علاج المصابين.