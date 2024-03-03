الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

النائب أحمد أبوزيد
النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يوميًا على الأسواق والشوادر، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنون بانخفاضها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

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وقال النائب أحمد أبوزيد: لا بد من تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات المبالغة في الأسعار، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو المضاربة في سعرها.

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وشدد "أبوزيد" على المتابعة المستمرة لقرار وزير التموين بشأن تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية والتأكد من بيعها للمواطنين بسعرها المحدد وهي: الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.

وأضاف أن التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وشوادر اللحوم ومعارض «أهلًا رمضان»، بجميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، سيسهم بشكل كبير في توفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة، نظمت معرض "أهلًا رمضان" للعام الجاري.

وشهد المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان 2024"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا.

ويستهدف معرض "أهلًا رمضان" توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة، وللمعرض عدة أفرع في كل المحافظات.

النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ارتفاع الأسعار ضبط الأسواق حملات رقابية حماية المستهلك وزارة التموين

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