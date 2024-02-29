نادر الخبيرى: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" قرار تاريخى

وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، بأنه قرار تاريخي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم وتمكين

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم في المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار رسالة قوية من المجتمع تؤكد على احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم.

تمويل برامج ومشاريع

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن هذا المبلغ الكبير سيُسهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن تحسين نوعية حياتهم ودمجهم في سوق العمل.

وأشاد عضو مجلس النواب بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم غزة، وإعادة إعمارها وتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، والتي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: "وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوى الهمم والبناء على النجاحات، التى تحققت على مدار الأعوام السابقة وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوى الهمم، والاستمرار فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدى، واستمرار عمليات توظيفهم فى الجهات الحكومية، بما فى ذلك الوظائف القيادية، فضلًا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق "قادرون باختلاف".

كما أمر الرئيس بدعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ ١٠ مليارات جنيه، وذلك لدعم الصندوق في تنفيذ برامج دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.