قيادي بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسي باحتفالية "قادرون باختلاف" كاشفة لكل القضايا

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف جاءت كاشفة لكل القضايا والموضوعات التي تشغل بال المصريين وعلى رأسها موضوع الساعة وهو مشروع تطوير رأس الحكمة، بجانب الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوصيل المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن حضور الرئيس السيسي للاحتفالية لفتة إنسانية مهمة في ظل حرص الرئيس كل عام لحضور تلك الاحتفالية.

وأضاف "رزق" أن الإنسانية والرحمة جزء أصيل من مجتمعنا المصرى وهناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بذوى الهمم، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم وضمان حقوقهم والتأكيد علي أنهم شريك أساسي في الوطن، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حرص على توجيه عدة رسائل مهمة للمصريين من خلال تلك الاحتفالية على رأسها توضيح حجم اهتمام الدولة برعاية ذوى الهمم عبر تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف، وهو دعم غير مسبوق لتلك الفئة، بجانب توضيح حجم الاستثمارات التي تستقبلها مصر في الفترة الراهنة.

وأوضح "رزق"، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الخدمات والدعم لذوي الهمم وكفلت لهم حقوقا غير مسبوقة من خلال المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية وهو ما منحهم الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات، واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.