النائب أحمد نويصر يطالب المجتمع بالتعاون لدمج ذوى الهمم وتوفير فرص عمل لهم

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، تستهدف دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

مبادرات داعمة لذوي الهمم

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات المهمة لدعم ذوي الهمم، من أبرزها تقديم الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم، لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حقوق وامتيازات غير مسبوقة

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية كفلت لذوي الهمم حقوقًا غير مسبوقة مما منحهم الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما يجعلنا جميعًا نشعر بحالة من الفخر لما وصلوا إليه وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة.

رسالة جبر خاطر لذوي الهمم

وأشار النائب أحمد نويصر إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دومًا على أن شرائح الوطن جميعها متساوون في الحقوق والواجبات، وبعث برسالة جبر خاطر لذوي الهمم للتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التي يشاركون فيها بكل طاقتهم ومهاراتهم.

وطالب عضو مجلس النواب جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من أجل دمج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة.

كما أشاد النائب أحمد نويصر بتسليط الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في احتفالية قادرون باختلاف، بما يؤكد موقف مصر تجاه القضية أمام العالم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه بدعم صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 10 مليارات جنيه، لتمويل برامج الدولة التى تقدمها لدوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في الحصول على حقوقهم.