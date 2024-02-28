الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: احتفالية "قادرون باختلاف" تؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باحتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، تأكيد على أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري.

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وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في ملف "قادرون باختلاف" بكل القطاعات وظهر ذلك بداية من إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.

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وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن استضافة احتفالية "قادرون باختلاف" الطفل الفلسطيني "عبدالله" وإعداد فيديو عن معاناة الشعب الفلسطيني، دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية كافة.

وأكد النائب محمد سلطان أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها في التشريعات لذوي الهمم يهدف إلى دمجهم في المجتمع بشكل كامل.

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ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء القضايا المطروحة للنقاش.

النائب محمد سلطان الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية “قادرون باختلاف دعم ذوي القدرات الخاصة صندوق قادرون باختلاف

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