برلمانية تشيد بإطلاق "كمت" أول مساعدة ذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مرآة لجهود الدولة في تطبيق التحول الرقمي

أشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن “حماة الوطن”، بإطلاق أول مساعدة ذكية للجهاز الإداري للدولة تحت مسمى "كمت" وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت “محروس” في تصريخات لها: "إطلاق اول موظفة في مصر تعمل بالذكاء الاصطناعي ما هو إلا مرآة تعكس جهود الدولة لتحقيق الرقمنة ومواكبة التكنولوجيا الذكية العالمية خاصة أنه تم تأسيسها ودعمها بكافة المعلومات القانونية والإدارية المتعلقة بالدولة.

وأضافت وكيل “اتصالات النواب”، "أرى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصبح يؤدي مهمة أساسية من مهامه بأفضل شكل وهي التفاعل مع المواطنين لاسيما أنه يتوجب على الدولة التصدي لكافة اللجان الإلكترونية التي تغزو افكار شبابنا علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحط من جهود الدولة وعمل حملة للمواطنين المصريين لإعلامهم بمدي أهمية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأهمية وجود موظفة ذكاء اصطناعي"كمت" حيث يمكن للمواطن حاليا التواصل معها والاستفسار عن الوظائف المعلنة الحالية فضلا عن الترقيات والشكاوي لذا على كافة مؤسسات الدولة خاصة الجهات الإعلامية السعي للترويج الإيجابي للمساعدة الذكية كمت.

نحو تحقيق رؤية واستراتيجية مصر الرقمية

و أكدت "عضو التنسيقية" أن الدولة مستمرة في تحقيق رؤية واستراتيجية مصر الرقمية ومازالت تعمل جاهدة لتطبيق الرقمنة علي كافة مؤسسات الدولة وخلق مجتمع رقمي فيما بتناسب مع هدف الجمهورية المصرية الجديدة.

و كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية الجديدة قد أطلق المساعدة الذكية "كمت"، التي طورت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين.