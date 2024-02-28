الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

حزب "المؤتمر": الرئيس السيسي أنهى عصر التهميش لـ"قادرون باختلاف"

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنهى عصر التهميش لـ"قادرون باختلاف"، وتحرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكل مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات.

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وأضاف النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، بمركز المنارة للمؤتمرات، تعكس اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة، وأن الدولة حققت انتصارات عديدة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت في صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.

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الدستور المصري بداية الاهتمام بذوي الهمم

وأشار النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إلى أن الاهتمام بـ"قادرون باختلاف" بدأ من الدستور الذي نصّ صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم.

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وتابع السعيد غنيم: "ثم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عام 2018، خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، وهو ما يؤكد صراحة رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، وانحيازها الواضح لذوي الهمم، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضى المصري للإعاقات الذهنية عام 2018".

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر قادرون باختلاف الدستور المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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