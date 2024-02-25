الإثنين 26 فبراير 2024
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سياسي

بحضور الفريق جلال الهريدي.. أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة

أمانة المواطنة بحماة
أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة

عقدت أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن اجتماعها الدوري لأمناء المواطنة بالمحافظات المختلفة لوضع خطة العمل القادمة، وذلك بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

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كما شارك في الاجتماع اللواء طارق نصير الأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب والنائبة ميرال الهريدى، أمينة التعليم بالحزب.


وتقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الأمين العام للمواطنة المركزية بحزب حماة الوطن بالشكر لكل  الحضور وتفاعل أعضاء الأمانة وسعيهم في خلق رؤية ممنهجة تعزز من مبادئ المواطنة والانتماء لدي كافة المواطنين المصريين والتكاتف معا في خلق كوادر شبابية وطنية والوقوف خلف القيادة السياسية 

وأشارت النائبة مرثا محروس، الى أنه على  شرف الاجتماع تم تكريم المهندس أحمد عرفة، لفوزه في انتخابات نقابة المهندسين عن محافظة القاهرة.
يذكر أن أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن سبق ونظمت، احتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في المركز الثقافي بمصر الجديدة.

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بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وعزف كورال للأناشيد المصرية القديمة، وفقرة غنائية للتراث المصري، بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات.

وقالت النائبة مرثا محروس، أمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن المؤتمر يأتي ضمن جهود أمانة المواطنة؛ لحث المواطنين على المشاركة السياسية، لافتة إلى أن الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية تجاوزت مرحلة الإحصاء والرصد، لأنها في تزايد كل يوم عن سابقه.

كما سبق ونظم فاعليات ولقاءات توعوية للتوعية والتعريف بأهمية مسار العائلة المقدسة و زيارته.

أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة
أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة
أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة
أمانة المواطنة بحماة الوطن تبحث خطتها للمرحلة القادمة
أمانة المواطنة حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب النائبة مرثا محروس اجتماع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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