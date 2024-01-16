نائبة التنسيقية مرثا محروس توجه سؤالًا لوزير التموين عن كيفية اختيار قيادات الوزارة

ويؤكد: كل يوم نسمع عن قضايا فساد ...

وجهت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لـوزير التموين عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

وقالت الشيخ الشعراوي له كلمة قوية ألا وهي "الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد" وما نحن فيه الآن مواجهة للفساد مشيرة إلي أنه كل يوم يتم السماع ونشر أخبار عن القبض علي مسئولين داخل وزارة التموين بسبب قضايا الفساد.

وأوضحت، أن ما يقوم به النواب محاولة لدق ناقوس خطر، متسائلة عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار القيادات في وزارة التموين، مؤكدة أن الفساد في وزارة التموين تفشي وهو ما يتطلب وجود قيادات صاحبة حس وطني".

كما تطرقت في كلمتها إلي اختلاف الأسعار للمنتج الواحد، قائلا: "ما بين كل محل ومحل سعر للسلعة الواحدة" متسائلة عن أين تكمن الرقابة.

وأضافت: "نحن في حاجة إلي رقابة قوية نظرًا لأن الناس في الشارع بتكلم نفسها، كما أننا في حاجة إلي وجود رسائل طمأنة للمواطنين".