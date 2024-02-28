الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب": القيادة السياسية مهّدت الطريق لدمج ذوى الاحتياجات

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أكد أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس السيسى خلال احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف، دليل على أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم.

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تمهيد الطرق لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 

وأوضح فتحي، خلال تصريحات اليوم، أن القيادة السياسية وضعت علي عاتقها توفير كافة الحقوق وتمهيد كل الطرق من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية، لافتا إلى أن صحاب ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

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اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة 

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن حضور الرئيس السيسي كل عام حفل "قادرون باختلاف" يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة، وتأهيلهم وتمكينهم فى المجتمع بعد معاناة طويلة من سنوات التهميش.

وأشار أحمد فتحي إلى أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي السيسي رئاسة البلاد، وأنه كان دائما حريص على إزالة كل المعوقات التي تواجههم.

تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف “قادرون باختلاف” الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب أحمد فتحي لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

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