إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان الرئيسى فى أرض المعارض بمدينة نصر (فيديو)

شهد المعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالا كثيفا.

والمعرض تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.



وشارك في الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة في المعرض.



وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.