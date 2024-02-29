الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان الرئيسى فى أرض المعارض بمدينة نصر (فيديو)

جريدة الدستور

شهد المعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالا كثيفا.

والمعرض  تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.


وشارك في الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة في المعرض.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70