رئيس "دفاع النواب": الدولة المصرية حريصة على عودة الاستقرار للسودان

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي أهمية زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في وقت شديد الحساسية.

ولفت “العوضي” الي أن الزيارة تؤكد علي حجم الدعم الذي تحظي به الدولة الشقيقة من القيادة السياسية المصرية.

وقال النائب أحمد العوضي في تصريحات له، إن العلاقات المصرية السودانية متينة وتاريخية عبر العصور، لافتا الي أن الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر بين قادة البلدين، وحرصهم الشديد علي على تعزيز التعاون المشترك بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتأتي في مقدمتها استعادة الاستقرار والحفاظ علي سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنيه، والتي بالتأكيد تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بالكامل.



وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص علي امن واستقرار السودان لانها تعد احد اهم مرتكزات الامن القومي المصري، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

وأشار إلى أن مصر لم تتخل عن أشقائها، بل فتحت أبوابها لاستقبال الشعب الشقيق الذي عانى من الاحداث االجارية في بلاده، إلى جانب تقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية وطرحت حلول ورؤية وطنية لانهاء النزاع منذ يومه الاول.



وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدول المصرية مستمره في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني، حيث بذلت الكثير من الجهود علي كافة المستويات لاحتواء الأزمة، إذ كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، مثمنًا القضايا التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتي شهدت توافق بين السيسي والبرهان علي ضروروة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري في قطاع غزة.