المصرى للشئون الإفريقية: زيارة البرهان للقاهرة تأتى ضمن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى القاهرة اليوم ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها الكثير من الدلائل والأهمية، خاصة أن هذه الزيارة تأتي في وقت حرج للغاية، حيث تمر السودان بأزمة كبيرة نتيجة الصراع بين الجيش الوطني وعناصر الدعم السريع.

زيارة البرهان للقاهرة

وأكد صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تأتي أيضا في أعقاب زيارة البرهان إلى ليبيا وإجراء مباحثات هناك، ما تؤكد متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين في الوقت الحاضر والتطلع إلى الوصول إلى معالجة القضايا الرئيسية في السودان بما فيها الوضع السياسي والأمني والإنساني، خاصة أن مصر لها دور محوري في كل هذه المحاور.

العلاقات المصرية السودانية

وتابع: "هذه الزيارة السياسية السودانية تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والسودان، التي تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".