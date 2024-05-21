الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بالمؤتمر: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يوفر آلاف فرص العمل للشباب

الربان وليد جودة
الربان وليد جودة

أشاد الربان وليد جودة أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوجهات الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية.

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برلمانى: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطنى

وقال "جودة" في تصريحات صحفية له، إن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية مما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأوضح وليد جودة أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية هو خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. نحن نشهد تحولات إيجابية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن السياسات الحكومية الحالية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

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شعبة الاقتصاد الرقمي تشارك بقمة FDC بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية لمصر


وأشار أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الربان وليد جودة إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يتطلب توفير التدريب المتخصص للشباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي، وتحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

الربان وليد جودة أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبري تطوير البنية التكنولوجية الحكومة مواكبة التطورات العالمية

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