قيادي بالمؤتمر: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يوفر آلاف فرص العمل للشباب

أشاد الربان وليد جودة أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتوجهات الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية.

وقال "جودة" في تصريحات صحفية له، إن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية مما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأوضح وليد جودة أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية هو خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. نحن نشهد تحولات إيجابية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن السياسات الحكومية الحالية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.



وأشار أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الربان وليد جودة إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يتطلب توفير التدريب المتخصص للشباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي، وتحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.