أولياء أمور الخطاطبة بالمنوفية يستغيثون بوزير التعليم لحل أزمة المدرسة الإعدادية

ناشد أهالي وطلاب وأولياء الأمور ومجالس الآباء والمعلمين في قرية الخطاطبة المحطة، بمحافظة المنوفية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التدخل العاجل نظراً لاقتراب نهاية فترة إيجار مبنى المدرسة الإعدادية في القرية، واقتراب استعادتها من قبل أصحابها الأصليين.

وقال أولياء الأمور، في استغاثة لـ"الدستور": "نستغيث بوزير التعليم لنزع ملكية مدرسة الشهيدة العميد نجوى الحجار الإعدادية بالخطاطبة المحطة (الخطاطبة الإعدادية سابقا) التابعة لإدارة السادات بمحافظة المنوفية، حيث سيتم تشريد الآلاف من الطالبات والطلاب بها لعدم وجود أي مدرسة إعدادية أخرى بالقرية غيرها، ولعدم وجود أي مكان آخر شاغر بالقرية لبناء مدرسة أخرى بديلة، وحيث إن المدرسة مؤجرة منذ عام ١٩٥٣ وتعمل فترتين، وسوف تُسترد من قبل أصحابها بعد 3 سنوات. أنقذونا من أجل عدم ضياع مستقبل وتشريد الآلاف من أجيال طالبات وطلاب القرية".

وأضاف أولياء الأمور خلال استغاثتهم: "علما بأن ملف نزع ملكية المدرسة والأوراق المطلوبة لذلك تم تجهيزها في الأبنية التعليمية في المنوفية، ويتبقى موافقة الوزارة والتنفيذ بسرعة من الوزارة قبل مرور الوقت".

وأكدوا: "المدرسة تحمل اسم الشهيدة العميد نجوى الحجار، أول شهيدة في الشرطة النسائية في مصر، ونرجو بقاء اسم الشهيدة كما هو لأنه إذا تم استرداد المدرسة من أصحابها سينتهي اسم الشهيدة عن المدرسة".

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