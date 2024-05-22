تحرك برلماني لمواجهة تلاعب السائقين بتعريفات الركوب في شمال أسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ومدير الإدارة العامة لمرور أسيوط، وذلك بشأن تحديد تعريفة انتقال المواطنين من مراكز شمال أسيوط ( ديروط - القوصية - منفلوط ) إلى مدينة أسيوط.

مبالغة في تحديد تعريفة الركوب

وقال النائب إبراهيم نظير في الاقتراح برغبة المقدم منه، إنه وردت له العديد من شكاوى المواطنين بسبب مغالاة السائقين فى قيمة أجرة الانتقال إلى مدينة أسيوط والمبالغة فى أعداد الركاب داخل سيارات الأجرة المخصصة لذلك، دون أدنى مراعاة لظروف المواطنين المختلفة، اثناء انتقالهم بصفة يومية لإنجاز مصالحهم المختلفة بمدينة اسيوط ومنهم الموظفين والطلبة والطالبات والمرضى.

وطلب عضو مجلس النواب بسرعة إحالة الإقتراح لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوي فى أقرب جلسة قادمة وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها أبناء مراكز شمال أسيوط.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سبق ووافقت على المقترحات المقدمة من النائب ابراهيم نظير بشأن إنشاء 5 كبارى أعلى الترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط، حيث عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى آخر أيام دور الانعقاد الثالث، اجتماعين لمناقشة آخر مقترحات النواب بدور الانعقاد المنصرم، من بينها ثلاثة مقترحات للنائب ابراهيم نظير - عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، حيث تقدم النائب بمقترحات لإنشاء خمسة كباري لتسهيل انتقال الأهالى بين شرق وغرب الترعة الإبراهيمية.

يأتي ذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، بأن تتحمل كل وزارة نسبة ٥٠% من تكاليف إنشاء الكبارى وهى ( كوبرى ديروط - كوبرى تناغة بالقوصية - كوبرى ام القصور - كوبرى منفلوط - كوبرى صدفا) من أجل تحقيق للسيولة المرورية بهذه المناطق المزدحمة، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمعاينة الكبارى المقترح تنفيذها، بين مسئولى هيئة الطرق والكبارى وهيئة السكة الحديد، ومحافظة أسيوط، تمهيدا لإنشائها لخدمة هذه المناطق، وقى ضوء خطة الدولة الحالية بشأن إلغاء مزلقانات السكة الحديد منعا للحوادث المتكررة وتحقيقا للسيولة المرورية.