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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتراحات النواب" توافق على إنشاء 5 كبارى بأسيوط

الاقتراح برغبة
الاقتراح برغبة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على المقترحات المقدمة من النائب ابراهيم نظير بشأن إنشاء خمسة كبارى أعلى الترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط، حيث عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى آخر أيام دور الإنعقاد الثالث، اجتماعين لمناقشة آخر مقترحات النواب بدور الإنعقاد المنصرم، من بينها ثلاثة مقترحات للنائب ابراهيم نظير - عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، حيث تقدم النائب بمقترحات لإنشاء خمسة كباري لتسهيل انتقال الأهالى بين شرق وغرب الترعة الإبراهيمية.

يأتي ذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، بأن تتحمل كل وزارة نسبة ٥٠% من تكاليف إنشاء الكبارى وهى (  كوبرى ديروط - كوبرى تناغة بالقوصية - كوبرى ام القصور  - كوبرى منفلوط - كوبرى صدفا ) من أجل تحقيق للسيولة المرورية بهذه المناطق المزدحمة، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمعاينة الكبارى المقترح تنفيذها، بين مسئولى هيئة الطرق والكبارى وهيئة السكة الحديد، ومحافظة أسيوط، تمهيدا لانشائها لخدمة هذه المناطق، وقى ضوء خطة الدولة الحالية بشأن إلغاء مزلقانات السكة الحديد منعا للحوادث المتكررة وتحقيقا للسيولة المرورية.

الاقتراحات والشكاوى الترعة الإبراهيمية السكة الحديد الطرق والكباري النائب ابراهيم نظير بمحافظة أسيوط

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