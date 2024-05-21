الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: إعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية قرار جيد لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار السابق الذي مدد لستة أشهر، يستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار جيد ويسهم فى زيادة الكميات المطروحة من هذه السلع بالأسواق المحلية عقب استيرادها؛ وخفض أسعارها وإتاحتها للمواطنين بسهولة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، ان قرار مد العمل بقرار إعفاء السلع المستوردة من الضريبة الجمركية يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس حسن النية والاهتمام الحقيقي برفاهية المواطنين، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن الشعب المصري وتحسين جودة حياتهم.

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وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذه الخطوات الإيجابية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القرار سيعمل على إتاحة بعض السلع والمنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال المدة الماضية، للمستهلك بأسعار مناسبة وإتاحتها للمواطنين بسهولة، مما يحقق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد العمل بقرار الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة أساسية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى السيطرة على أسعار السلع الأساسية وكبح التضخم في مصر.

وذلك تمديدا للقرار الصادر  برقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات بعض السلع من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر انتهت خلال مايو الجاري.

النائب زكي عباس عضو مجلس النواب مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية الحكومة خفض الأسعار التضخم

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