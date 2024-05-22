الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء جلسة استكمال محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات جنوب الجيزة، استكمال جلسات محاكمة 13 متهمًا بالقتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: “أسامة. م “ تاجر ملابس، ”الحسيني. م” تاجر ملابس، “أحمد. م“ تاجر ملابس، ”فهد. ح”، “علام. ج”، “حمدي. م”، “أحمد. ح”، “مشهور. ص”، “محمد. م”، “بهاء. ا”،" محمد. ح “،” أمين. م"، “علاء ياسر”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما "حنفي. ص" وشقيقه "محمد" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وشرع المتهمون في قتل المجني عليهما “أحمد. ح” و“بهاء. ا” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسات محاكمة محاكمة 13 متهم القتل واستعراض القوة ة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة

قرارات عاجلة من النيابة بحق 3 متهمين فى حادث معدية أبوغالب

متهم جديد.. القبض على سائق "معدية المنيا 6" لتشغيل مركب بدون ترخيص

كواليس 7 ساعات تحقيق مع الفنان عباس أبوالحسن فى دهس سيدتين بالشيخ زايد

إصابة 4 فى انقلاب ملاكى أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر

معدية أبوغالب.. مفاجأة جديدة فى الحادث قد تبرئ السائق

وصول فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حادث معدية أبوغالب

10 جثث.. أسماء ضحايا حادث "معدية أبوغالب"

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية