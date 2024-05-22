بدء جلسة استكمال محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة في بولاق الدكرور

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات جنوب الجيزة، استكمال جلسات محاكمة 13 متهمًا بالقتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: “أسامة. م “ تاجر ملابس، ”الحسيني. م” تاجر ملابس، “أحمد. م“ تاجر ملابس، ”فهد. ح”، “علام. ج”، “حمدي. م”، “أحمد. ح”، “مشهور. ص”، “محمد. م”، “بهاء. ا”،" محمد. ح “،” أمين. م"، “علاء ياسر”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما "حنفي. ص" وشقيقه "محمد" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وشرع المتهمون في قتل المجني عليهما “أحمد. ح” و“بهاء. ا” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.