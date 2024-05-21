الثلاثاء 21 مايو 2024
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وصول فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حادث معدية أبو غالب

حادث معدية أبو غالب
حادث معدية أبو غالب

وصل - منذ قليل - فريق من نيابة شمال الجيزة لمعاينة موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبوغالب، حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر على المعدية أثناء العبور إلى الضفة الثانية من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل"، ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل، وكان بداخله 16 فتاة، بينما خرجت الباقيات للانتظار خارج المعدية حتى وصولهن الضفة الثانية.

وتم انتشال الميكروباص بعد غرقه في مياه نهر النيل، وبداخله 16 فتاة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليًا عن 11 فتاة ما زالت مفقودة تحت الماء.

نيابة شمال الجيزة سقوط ميكروباص معدية أبو غالب الأجهزة الأمنية

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