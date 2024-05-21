انتشال "الميكروباص" الغارق في حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

انتشلت الأوناش ميكروباص حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال 5 جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليًا عن 11 فتاة ما زالت مفقودة أسفل المياه.

انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته بأن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بمعاونة الصيادين في انتشال جثامين 5 فتيات حتى الآن، بينما يتم البحث عن 11 مفقودة في محيط الحادث.

وأوضحت التحريات أن أعمار الفتيات تتراوح من 17 إلى 20 عاما، وجميعهن من عمالة المزارع.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ويجرى التنسيق مع أمن الجيزة لإكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى.