إصابة 4 فى انقلاب ملاكى أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر

أصيب 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي في منطقة دهشور اتجاه أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث إصابة 4 جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.