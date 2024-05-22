إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالجيزة

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 7 مواطنين، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة بمنطقة صفط اللبن ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، مع رصد كثافات مرورية نتيجة الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتين أحداهما سيارة ميكروباص وإصابة 7 مواطنين حصر مبدئى، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات المرورية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.