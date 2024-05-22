"100 مليون صحة" تفحص العاملين فى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعضاء حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لإجراء الكشف الطبي وقياس السكر والضغط على العاملين بالمديرية.

مبادرة 100 مليون صحة

تعد المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.

انطلقت المبادرة الأم للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018 وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة التي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتا بعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات. وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الأمراض المعدية.

وليس هذا فحسب، بل اشتملت مبادرة 100 مليون صحة على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وكذلك خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وكيل "صحة الإسماعيلية": انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام بمدارس التمريض الثانوية الفنية

كانت تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى 2023/ 2024 لمدارس التمريض الثانوية الفنية للفرقتين الأولى والثانية بمدرسة المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

22 لجنة فى مدرسة تمريض المستقبل

وقالت الدكتورة ريم مصطفى إن الامتحانات هذا العام شملت عدد 22 لجنة بمدرسة المستقبل، وتضم 180 طالبًا بالصف الأول، وعدد 272 طالبًا بالصف الثاني لمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

واطمأنت الدكتورة ريم مصطفى على مستوى الامتحانات وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كل عناصر العملية التعليمية ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.