"تضامن الإسماعيلية" يعقد ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت رعاية د.أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بعقد ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج ١٤٤٥ه‍/ ٢٠٢٤.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالحُجاج وتذليل العقبات لهم وإمدادهم بالمعلومات التثقيفية اللازمة الخاصة بمناسك الحج.

تمت الندوة بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن بمحافظة الإسماعيلية، بحضور مدير مكتب الحجاج بالمديرية، ومدير مركز المعلومات.

وتناولت الندوة المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن الاجتماعي، التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج، وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية، والتعليمات الإدارية الخاصة بذلك.

واُختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط، كما تم توزيع تأشيرات السفر ولبس الإحرام وإسدالات الصلاة على الحجاج.

كما تم استعراض برنامج الرحلة والتأكيد على التزام الحُجاج بتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والسلطات السعودية وخلق تفاعل اجتماعي بين المشرف والحجاج، وبين الحجاج وبعضهم؛ لإتمام عملية التسكين بمكة.