بتكلفة 2 مليون جنيه.. رفع كفاءة منظومة المياه بـ"حميات التل الكبير" بالإسماعيلية

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم، تسليم موقع رفع كفاءة منظومة المياه بمستشفى حميات التل الكبير،وتوريد وتركيب4 خزانات للمياه، وتوريد وصيانة بعض الأعمال الكهروميكانيكية ، لمواجهة متطلبات تشغيل المستشفى بطاقتها القصوى، بدعم مالى 2 مليون جنيه من محافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار جهود اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المتواصلة، لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

عقد اجتماع مع إدارة المستشفى

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مدير مستشفى حميات التل الكبير ومنسقى الفرق لمتابعة خطة العمل بالمستشفى، ومناقشة تقارير المرور لفريق الإشراف، بحضور مديرى إدارات الطب العلاجى والمستشفيات والعلاج الطبيعى والجودة والتمريض، وذلك عقب الجولة التي أجرتها وكيل وزارة الصحة لمستشفى حميات التل الكبير للوقوف على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية.

زيادة أعداد التمريض

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول العديد من الملفات الهامة ومنها مناقشة زيادة القوى البشريه من هيئه التمريض لتحسين جودة الخدمات بجميع الأقسام، ومتابعة بدء تشغيل الأجهزه بقسم الحضَّانات بدعم من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، والبالغ عددهم أربعة عشر حضَّانه ؛لتفعيل الخدمه الطبيه بالقسم والبدء فى إستقبال حالات الأطفال المبتسرين.

وخلال الاجتماع أشادت الدكتورة ريم مصطفى، بانتظام سير العمل بقسم العلاج الطبيعى بفترتيه الصباحية والمسائية والعمل على رفع معدل التردد على القسم وتلافى أى ملاحظات أو معوقات.

وأوصت إدارة الجودة بطباعة نماذج طبية جديدة وارفاقها بالملف الطبى للمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتقديم معلومات أساسية ضرورية عن التاريخ المرضي والحالة الصحية الحالية للمرضى أثناء تقديم الخدمة لهم وأيضا متابعة الحالات أثناء فترة العلاج داخل المستشفى.

التوجيه برفع تقييم سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى والعمل على تحسينه

ووجهت كذلك برفع تقييم سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى والعمل على تحسينها وتلافى السلبيات التى تم رصدها، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة على حد سواء، كما أوصت بتكثيف التوعية للمترددين للاستخدام الرشيد للأدوية وخاصة المضادات الحيوية.

تأتي الجولة فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحيةـ للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة، الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات، الدكتور أحمد موسى مدير مستشفى حميات التل الكبير، وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.