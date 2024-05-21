جامعة القناة تواصل استعداداتها لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الاستعدادات والتجهيزات تتواصل في قطاع الدراسات العليا والبحوث، لعقد بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي آفاق وتحديات".

تفاصيل مؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

ومن جانبه - أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر يشارك به الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها ومن جامعات إقليم القناة وسيناء، والجامعات العربية والأجنبية مما يضفي على المؤتمر هذا العام تميزًا ملحوظًا.

مجالات الأبحاث في مؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

وأوضح أنه يمكن التقدم بملخصات الأبحاث في موعد غايته التاسع عشر من يوليو، في أحد مجالات العلوم المختلفة:

- مسار العلوم الأساسية

- مسار العلوم الطبية

- مسار العلوم الهندسية

- مسار العلوم الإنسانية

وسيتم مراجعة ملخصات الأبحاث بواسطة لجان المؤتمر العلمي المتخصصة في موعد غايته 23 يوليو.

7 محاور لمؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

وعن محاور المؤتمر فأوضح الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل أنها تضم 7 محاور هى:

. البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

. الذكاء الاصطناعي وتطوير مجالات البحث العلمي.

. أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.

. التقنيات الناشئة والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

. دور التطبيقات العلمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتجارة والصناعة.

. الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

. استعراض افضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.