الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة القناة تواصل استعداداتها لمؤتمر الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الاستعدادات والتجهيزات تتواصل في قطاع الدراسات العليا والبحوث، لعقد بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي آفاق وتحديات".

تفاصيل مؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس 

ومن جانبه - أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر يشارك به الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها ومن جامعات إقليم القناة وسيناء، والجامعات العربية والأجنبية مما يضفي على المؤتمر هذا العام تميزًا ملحوظًا.

مجالات الأبحاث في مؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس 

 وأوضح أنه يمكن التقدم بملخصات الأبحاث في موعد غايته التاسع عشر من يوليو، في أحد مجالات العلوم المختلفة:
- مسار العلوم الأساسية 
- مسار العلوم الطبية
- مسار العلوم الهندسية 
- مسار العلوم الإنسانية

وسيتم مراجعة ملخصات الأبحاث بواسطة لجان المؤتمر العلمي المتخصصة في موعد غايته 23 يوليو.

7 محاور لمؤتمر الدراسات العليا بجامعة قناة السويس 

وعن محاور المؤتمر فأوضح الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل أنها تضم 7 محاور هى:

. البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

. الذكاء الاصطناعي وتطوير مجالات البحث العلمي.

. أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.

. التقنيات الناشئة والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

. دور التطبيقات العلمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتجارة والصناعة.

. الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

. استعراض افضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس ابطال جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 609 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بالقصاصين بالإسماعيلية

القبض على 3 متهمين بقتل شاب في مدينة المستقبل بأبوصوير

2547 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية في الإسماعيلية

جامعة القناة تؤكد ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات

10 آلاف طالب يؤدون امتحان متطلب القضايا المجتمعية بجامعة قناة السويس

تعليم الإسماعيلية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء بالشهادة الإعدادية

"ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب".. ندوة بمركز شباب السلام بالإسماعيلية

وكيل "صحة الإسماعيلية": انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام بمدارس التمريض الثانوية الفنية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟