الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 1000 دجاجة على الأسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، الثلاثاء، تحت رعاية د.أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باستلام 1000 دجاجة (لحوم داجنة)؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وإدخال السرور عليهم، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم.

كما تم توزيع المواد الغذائية ولحوم صكوك الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بجميع الإدارات الاجتماعية.

والتوزيع تم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.

أكد شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظة، تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

واستقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة وعددها ١٢ مركزًا فرعيًا، إضافة إلى المركز الرئيسي بديوان عام المحافظة نحو ٢٥٤٧ طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وذلك منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الإثنين ٢٠ مايو 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كل سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.

وبلغت عدد طلبات التصالح المقدمة بالمركز التكنولوجي لمركز مدينة الإسماعيلية ٣٦٩ طلبًا، حي ثان ٣٦٧ طلبًا، مركز التل الكبير ٣٢٨ طلبًا، مركز القصاصين ٣١٢ طلبًا، مركز أبوصوير ٣٠٠ طلب، حي ثالث ٢٥٤ طلبًا، مركز القنطرة غرب ٢٠٩ طلبات، حي اول ٢٠٣ طلبات، مركز فايد ١٧١ طلبًا، مركز القنطرة شرق ٢٩ طلبًا، الوحدة المحلية نفيشة ٣ طلبات، الوحدة المحلية الفردان ١ طلب، ديوان عام الإسماعيلية ١ طلب.

وبلغ عدد الطلبات المُقدمة عن طريق الشباك ٢٤٧٩ طلبًا، وعن طريق البوابة الإلكترونية ٣٠ طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات التصالح المُقدمة عن طريق تطبيق الموبايل ٣٨ طلبًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة ٦ أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

ووجَّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

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