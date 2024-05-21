الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية لدار أيتام وحضانة بالإسماعيلية

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية - أرشيفية

توجّهت جامعة قناة السويس بقافلة طبية إلى دار الرحمة للبنات والحضانة الإيوائية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الإدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

وتأتي القافلة، في إطار توجيهات د.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية المجانية للأطفال والبنات الأولى بالرعاية كجزء من التزام الجامعة المجتمعي الذي يهدف إلى التوعية بأهمية الدعم لدور الرعاية على نحو يتكامل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وصرح رئيس جامعة قناة السويس بأن القافلة تسعى إلى تقديم خدماتها المُتنوعة؛ لرفع مستوى الصحة العامة لدى الأطفال والبنات الذين يعيشون في ظروف صعبة ويحتاجون إلى العناية والدعم.

وقام فريق العمل من الأطباء بالكشف على الأطفال والبنات المقيمين والعاملين بدار الرعاية، وتقديم العلاج والكشف لـ 170 مستفيدًا من خلال العيادات المختلفة بواقع 21 حالة تم توقيع الكشف عليها بعيادات الباطنة، 20 بعيادة العظام، 22 بعيادة الرمد، 15 بعيادة الجلدية، 20 بعيادة الأطفال، 15 بعيادة الأنف والأذن، 5 بعيادة طب الأسرة، 14 بعيادة نفسية وعصبية، 38 بعيادة طب الأسنان.

وقدم فريق كلية طب الأسنان تثقيف صحي للأطفال حول أهمية الأسنان، وطرق العناية بالأسنان، بجانب تعريف الأطفال بأنواع الأسنان وعددها.

بينما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع كافة الأدوية لجميع التخصصات الموجودة من واقع الروشتات بالمجان مع تقديم إرشادات الجرعات ونصائح كيفية التناول.

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