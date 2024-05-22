جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: الهدوء يسود امتحانات برامج اللغات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2023 بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتابع الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سير الأجواء الامتحانية، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات على ما يرام داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية.

حسن: الالتزام وتهيئة الأجواء المناسبة لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أفاد عادل حسن بأن كل المؤشرات توضح الللتزام بتعليمات حسن سير العملية الامتحانية، مع توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

عميد ألسن: منع دخول الطلاب بالهاتف المحمول

من جهته، شدد الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط.

أشار الدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية.

90 طالبا يؤدون الامتحانات في البرامج المختلفة لكلية التجارة الدولية

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة سلوى إبراهيم، منسق برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات، أن الامتحانات عقدت لبرنامج اللغة الألمانية في مقرر اللغة الإنجليزية - لغة ثانية - وأدى بها الامتحانات، 90 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات داخل برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات، منهم 52 طالب وطالبة وذلك بالتزامن مع إجراء امتحان متطلب الجامعة - لغة إنجليزية - لطلاب برنامج اللغة الصينية وعددهم 38 طالباوطالبة.