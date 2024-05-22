جامعة الإسماعيلية الأهلية تُعلن أسماء الطلاب الفائزين بجوائز مؤتمر البحوث

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أسماء الطلاب الفائزين بجوائز المؤتمر السنوي الثاني للبحوث الطلابية بكلية الطب.

جاء المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب منسق برنامج كلية الطب، والدكتور هبة الله محمد مقرر البحوث الطلابية.

أسماء الطلاب الفائزين

هذا وجاءت جوائز المؤتمر كالتالي:

-مركز أول عرض طلابي حصل علية كلا من الطالب سعيد أحمد، والطالبة تقى محمد عن بحث بعنوان"تعاطي مواد الإدمان بين طلاب: الانتشار والعوامل المرتبطة".

- المركز الثاني عرض طلابي فاز به الطالبة منه عبد النبي إبراهيم، والطالب أحمد محمود دسوقي، عن بحث بعنوان: التأثير المحتمل للتعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الأجهزة علي الصحة.

-المركز الثاني مكرر عرض طلابي حصل علية الطالب يحيى عويس، والطالبة لينا ياسر عن بحث بعنوان: تأثير مشاهدة ألعاب الفيديو على السلوكيات والأداء الأكاديمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات في مدينة الإسماعيلية.

- المركز الثالث عرض طلابي فاز به الطالب عبد الرحمن سيد محمد والطالب مارك يوحنا ادوارد عن بحث بعنوان: العلاقة بين التعرض لألعاب الفيديو العنيفة وارتكاب التنمر الإلكتروني لدى المراهقين في الإسماعيلية.

- أما المركز الرابع عرض طلابي فجاء من نصيب الطالب محمد أحمد محمد صديق، والطالب محمد صالح محمد إبراهيم، عن بحث بعنوان: العلاقة بين فترة تعرض الأطفال لألعاب الفيديو والسلوك العدواني في الإسماعيلية.

- أما المركز الأول بوستر فكان من نصيب الطالبات نانسي وديع، هدي أحمد، رنا عاطف، عن بحث بعنوان: معرفة وسلوك وممارسة إساءة استخدام المواد المخدره بين الطلاب، والمركز الثاني بوستر جاء من نصيب الطلاب دانيال أمير عزيز، كاراس سامح، دلال مجدي، عن بحث بعنوان التداوي الذاتي بالمسكنات بين طلاب الطب.