بعد استخراج جذور أشجار من المواسير.. ضخ المياه لقرية الأبطال بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، القضاء تماما على ضعف المياه بمنطقة قرية الأبطال بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لبعض المناطق وخاصة منطقة الربع، والتي كانت تسببت في ضعف وصول للمياه عن تلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات قرية الأبطال.

بلاغ بضعف المياه

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنهم تلقوا بلاغا من أهالي قرية الأبطال بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة برئاسة المهندس السيد جاد رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وعمل مجسات وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لمنطقة الربع عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور والقضاء على ضعف مياه الشرب وتم وصولها لمنازل للمواطنين مرة أخرى.

تطهير وغسيل الشبكات

وأكد تطهير وغسيل لجميع خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية بقرية الأبطال والمناطق المجاورة الخط بالكامل، كما تم فنيو الشبكات بالقنطرة شرق بالمرور على المواطنين بالمنازل والتأكد من وصول المياه إلي منازلهم، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل المطلوبة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية ولمذاقيه الشكلية طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في جميع مناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

شدد عصمت على استمرار زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وخاصة الفرعية في القرى، وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من رؤساء القطاعات والمنطقة وفرق الطوارئ علي جميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي...

كشف أن الشركة تعاملت، مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا منها خط 600 الرئيسي بمركز ومدينة فايد، وخط 4 بوصة بقرية الأبطال وخط مياه محطة أبوصوير، وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.